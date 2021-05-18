Завершены поиски пропавшего 11-летнего мальчика из Иркутска Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Иркутские полицейские завершили поиски 11-летнего мальчика, который вечером, 17 мая ушел из дома в ленинском округе и не вернулся. О его пропаже в полицию заявила взволнованная мать. На поиски сразу отправились все наружные наряды, которые обходили ближайшие дворы и подъезды. Кроме этого, опрашивались все друзья и родственники ребенка. Поиски принесли свои результаты ранним утром, 18 мая.

- Мальчика нашли целым и невредимым, он находился у друга, с которым познакомился несколько дней назад, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Его родителям телефон своей матери он не сообщил, сославшись на забывчивость.

Чтобы подобного не произошло, с семьей ребенка сейчас работают инспекторы ПДН

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