Трамвай загорелся в Студгородке Иркутска

Крышу трамвая потушил вагоновожатый до приезда пожарных Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 16:30 возле конечной остановки в Студгородке прохожие заметили, что от трамвая валит дым, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. Очевидцы позвонили пожарным, а затем сняли происшествие на телефон и выложили в сеть, видео вызвало гнев иркутян.

- Опять эти трамваи горят, когда уже запустят новые?! – возмущаются в интернете комментаторы. - Совсем убрать рельсы с улиц, живем, как в белокаменной!

Часто у иркутских трамваев дымят тормоза, но в этот раз пламя разгорелось возле токоприемников вагона, возможно, замкнуло проводку. Еще до приезда пожарных, вагоновожатый оперативно потушил крышу при помощи штатного огнетушителя, никто не пострадал.

Как в начале апреля сообщила прокуратура Иркутской области, на маршрутах служат старые трамваи, которые уже пора списать, с неисправными тормозами и электропроводкой. Не смотря на предупреждение прокуратуры, иркутские трамваи продолжают дымиться и гореть прямо на дорогах.