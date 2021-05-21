Подозреваемого в убийстве 27-летней давности жителя Белгородской области осудят в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутский областной суд передано для рассмотрения уголовное дело об убийстве 27-летней давности. Об этом сообщает региональная прокуратура и СК РФ по Приангарью.

- Судить будут 52-летнего жителя Белгородской области, он, по версии следствия, в 1994 году из-за корыстных побуждений убил жителя Братска, - отмечают следователи. – На преступление подозреваемый пошел, чтобы завладеть машиной ВАЗ -21061.

Мужчина познакомился с братчанином, поехал с ним в соседний город – Тулун, по дороге и произошло убийство.

- Подозреваемый напал на водителя с ножом, нанес множество ножевых ранений, погибшего он оставил в лесу Братского района, - говорят специалисты.

Получив совершенного преступник укрылся в Белгородской области, где придумал себе новую жизнь – сменил имя. Но в прошлом году оперативники задержали его, он во всем признался. Подробности истории, видео следственного эксперимента – здесь.

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