113 случаев заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области за сутки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 21 мая возросло до 68 853. За последние сутки в это число вошли 113 человек, получивших положительные результаты тестов на COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по коронавирусу региона.

- За время пандемии от новой коронавирусной инфекции вылечили 66 867 инфицированный, за минувшие 24 часа выздоровели 143 жителя региона, - отмечают специалисты.

По их данным, в медицинских учреждениях Приангарья с диагнозом COVID-19 сейчас находятся 1162 пациентов. Увы, но летальные исходы инфицированных продолжают регистрировать ежедневно.

Сегодня стало известно о смерти еще восьми человек: 7 из них умерли от COVID-19, один пациент – от иных тяжелых болезней. Всего с начала распространения коронавируса в Иркутской области от него погибло 2511 человек, еще 275 с таким же диагнозом скончались от других тяжелых болезней.

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