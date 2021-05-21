Полицейские стреляли по колесам, чтобы остановить пьяного водителя в Иркутской области

Пьяный автолюбитель из Саянска устроил погоню с полицейскими Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сотрудники ДПС дежурили на улице вечером, когда увидели, как «Тойота» промчалась мимо на красный свет, сообщает ГУ МВД России по Иркутской области.

- Полицейские включили мигалки и рванули за нарушителем, но тот вдавил педаль газа и попытался оторваться, - рассказали в пресс-службе полиции. – Лихач игнорировал требования остановиться.

Подрезая другие авто и нарушая правила, гонщик выехал на федеральную трассу Р-255. Тогда полицейские решили расчехлить табельное оружие. Но даже предупредительные выстрелы в воздух не убедили водителя «Тойоты» притормозить. Пришлось прострелить колесо.

Нарушителем оказался пьяный 58-летний житель Саянска.

- Я не видел и не слышал полицейских, ни городе, ни на трассе, - объяснил лихач после задержания. – Выпил сто граммов коньяку, вон бутылка…

Алкотестер подтвердил чистосердечное признание лихача, и теперь ему грозят штрафы за вождение в пьяном виде, проезд на запрещающий сигнал светофора и неповиновение сотрудникам полиции.