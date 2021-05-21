Врач скорой помощи из Иркутска отсудила у больницы 50 тысяч рублей за некачественное лечение Фото: Алексей БУЛАТОВ

Иркутянка обратилась в суд, чтобы взыскать компенсацию морального вреда с Иркутской городской клинической больницы №8. Женщине оказали некачественные медицинские услуги. об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

- Установлено, что в 2019 году истица была доставлена в городскую больницу № 8 с ухудшением состояния здоровья, у нее было головокружение, нарушение речи и координации. Спустя 12 дней она была выписана, однако, процесс диагностики не был окончен, точный диагноз женщине не выставлен. Выйдя на работу врачом на скорой помощи, она не могла осуществлять трудовую деятельность, так как фактически было трудно ходить, писать, говорить, наблюдались сильные головные боли, - сообщили в ведомстве.

Суд удовлетворил иск иркутянки частично и назначил ответчику выплатить компенсацию в размере 10 тысяч рублей. После чего прокурор потребовал суд увеличить размер компенсации.

Судебная коллегия по гражданским делам Иркутского областного суда отменила решение и увеличила размер выплаты до 50 тысяч рублей.