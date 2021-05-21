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Общество21 мая 2021 12:47

Центральный рынок города Братска выставили на продажу за 750 миллионов рублей

Вместе с ним ищут покупателей для двух торговых центров и Дома быта
Александра ЛУКАНИНА
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За 750 миллионов рублей продают Центральный рынок города Братска

За 750 миллионов рублей продают Центральный рынок города Братска

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Собственник Братского Центрального рынка продает его через сайт объявлений, список объектов внушительный: три торговых здания, одно торгово-офисное и земельные участки общей площадью 35 000 квадратов.

Само здание Центрального рынка открыли в Центральном районе города в 1983 году, там было 522 торговых места, кафетерий, универсам, объемные подвальные помещения. Позже он «оброс» вещевыми рядами и торговыми центрами, а в 2011 году администрация Братска продала его за 230 000 рублей.

Также в Братске через аукцион продают за 2 млн рублей недостроенный железнодорожный вокзал площадью 4678,5 кв м. Это кирпичное здание 1984 года постройки расположено рядом со станцией Ново-Братск. Три года назад его уже выставляли на продажу за 4,9 млн рублей, но тогда сделка не состоялась.