Число заболевших коронавирусом в Иркутской области достигло 69 тысяч человек Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области продолжает увеличиваться число заболевших коронавирусом. За сутки опасную болезнь подхватили еще 115 человек. Таким образом, с начала распространения инфекции, в нашем регионе уже 69 087 зараженных. Госпитализировано на данный момент 1 170 пациентов. Такие данные 23 мая привел оперативный штаб.

Увы, увеличивается и количество умерших. За сутки от COVID-19 скончались еще 7 человек. С весны 2020 года, в Приангарье от опасной болезни ушли из жизни в 2 527 сибиряков. Еще 276 умерли от заболеваний, не связанных с коронавирусом.

Есть и приятные новости. Болезнь победили 67 120 жителей региона. За сутки выздоровели 104 человека. Медики по-прежнему советуют жителям Иркутской области соблюдать масочный режим в общественных местах.

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