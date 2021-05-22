На концерт со справкой: в Бурятии объявили об ограничениях из-за третьей волны COVID-19. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

21 мая в Бурятии ужесточили условия, при которых можно проводить массовые мероприятия, сообщает правительство республики. В зале или на открытом воздухе — значения не имеет, теперь все придется согласовывать с оперативным штабом. От участников же потребуют справки об отсутствии COVID-19 (ПЦР или ИХА, полученный не ранее чем за 72 часа до начала проведения мероприятий) или же сертификаты о завершенной вакцинации. Связано это с ростом заболеваемости в регионе.

Сегодня 50, завтра-послезавтра будет 100. Третья волна пришла, и надо нам с ней бороться, - объясняет глава Бурятии Алексей Цыденов. - Мероприятия бесконтрольные больше не проводятся!

Справка о том, что вы уже болели коронавирусом, не подойдет. Провериться на коронавирус придется и тем, у кого медотвод от прививки.

Кроме этого, наполняемость зала теперь не больше 50% от максимума зрительских мест. Новые правила, опробуют на музыкальном фестивале «Голос кочевников», который намечен на июнь и был под угрозой отмены.

Как будут проверять подлинность справок? Пока незвестно, минздраву и роспотребнадзору Бурятии только предстоит специально для фестиваля разработать пропускную систему, а затем ее можно будет использовать и на других концертах.

Одновременно в республике усилили работу мобильных групп по контролю противоэпидемиологических мер. Рейды проходят в магазинах, ТЦ, кафе и в транспорте. На школьных выпускных в зале будут присутствовать не больше двух классов параллели, а банкеты, для выпускников и по другим поводам, в этом году запрещены.

В Бурятии на 22 мая зарегистрировано 37905 заболевших новой коронавирусной инфекцией, за прошлый день - 60 новых случаев на 48 выздоровевших пациентов. В больницах республики остаются 304 человека с COVID-19, из них 18 - в тяжелом состоянии подключены к аппаратам ИВЛ.

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