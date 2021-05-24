Названа причина взрыва в гаражном кооперативе в Ангарске Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

22 мая в 94 квартале Ангарска произошел взрыв в строительно-гаражном кооперативе. В результате погиб 24-летний мужчина. Предположительно, по неосторожности одного из местных жителей, который в тот день вместе с погибшим распивал в гараже алкоголь, сработала граната. Следственный отдел СУ СК России по Ангарску возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

- По версии следствия, в этот день 4 человека распивали в гараже спиртные напитки. В какой-то момент 33-летний мужчина стал показывать присутствующим гранату, после чего она упала на пол. В результате инцидента один человек был смертельно травмирован, остальные получили различные травмы и в настоящее время находятся в больнице, - рассказали в ведомстве.

Как уже рассказывала "КП", в минувшие выходные первые сообщения о взрыве начали появляться в местных интернет-пабликах Ангарска. Пользователи сети сообщили о хлопке, в результате которого погиб человек. На место на место прибыли представители полиции и других силовых структур региона.

Следственным комитетом России совместно с сотрудниками полиции выясняются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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