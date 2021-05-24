Мэр Иркутска Руслан Болотов выразил соболезнование в связи с уходом из жизни председателя Общественной палаты города Иркутска Юрия Коренева

Юрий Коренев.

23 мая на 66-м году ушел из жизни председатель Общественной палаты города Иркутска шестого созыва Юрий Коренев. Мэр города Иркутска Руслан Болотов выразил соболезнование его родным, близким и коллегам.

– Активная жизненная позиция, результативная работа по сохранению архитектурной самобытности областного центра снискали Юрию Евгеньевичу заслуженное уважение коллег и жителей города. Юрий Коренев стоял у истоков создания в Иркутске Общественной палаты, был председателем шестого созыва. Большое внимание Юрий Евгеньевич уделял защите прав и интересов предпринимательского сообщества областного центра, всегда способствовал выстраиванию конструктивного диалога бизнеса и власти. Уход из жизни такого яркого, деятельного человека - большая утрата для общественности города, огромное горе для родных и близких, – отметил в своем соболезновании глава города.

Юрий Евгеньевич Коренев – иркутский предприниматель, руководитель нескольких предприятий общественного питания, генеральный директор ООО «Турбаза Прибайкальская».

С 2008 года Юрий Евгеньевич входил в состав Общественной палаты города Иркутска всех шести созывов. Возглавлял Байкальское сообщество бизнес-ангелов, инвестируя часть собственных средств на инновационные и стартаповые бизнес-проекты, возглавлял Ассоциацию рестораторов города Иркутска и Совет по развитию туризма при Губернаторе Иркутской области.

С 2010 года постоянный участник Ярмарки общественных инициатив в городе Иркутске, в рамках которой при поддержке бизнеса и власти реализуются социально значимые проекты, инициируемые иркутянами, общественными организациями или инициативными группами граждан. Юрий Коренев неоднократно поддерживал проект «Развитие адаптивного, детского и любительского конного спорта в городе Иркутске», представленного общественным объединением «Иркутский общественный благотворительный фонд Тихомировых по реабилитации детей-инвалидов с помощью верховой езды». К 350-летию Иркутска Ю.Е. Коренев обустроил в одном из дворов спортивную площадку.

Юрий Коренев был постоянным участником бизнес-коалиций по поддержке благотворительных проектов в сфере культуры, издательской деятельности, благоустройства и здорового образа жизни, инвестором реставрационных работ деревянного памятника историко-культурного наследия.