Похитители мусорных баков предстали перед судом в Усолье-Сибирском Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Усолье-Сибирском два друга детства украли мусорные контейнеры, которые принадлежали кафе быстрого питания. Похитители - местные жители возрастом 31 и 32 года, сдали два бака на металлолом. Об этом сообщает пресс-служба Усольского городского суда.

- Органами предварительного следствия было установлено, что 11 января 2021 года, в вечернее время, мужчины возвращались домой на грузовике и, заметив мусорные баки возле кафе, решили их похитить. Не подозревая, что за ними наблюдает видеокамера, молодые люди загрузили 2 мусорных бака в свой грузовик. В дальнейшем один из друзей увез баки к себе в гараж, разрезал их на части и сдал по своему паспорту в металлолом. На пункте приема молодой человек получил за них 1825 рублей. Ущерб, причиненный потерпевшему, с учетом амортизации, составил 9767 рублей за оба бака, - рассказали в ведомстве.

Похитители вернули кафе один мусорный бак и выплатили стоимость второго. Также дополнительно мужчины передали потерпевшим 1116 рублей и принесли устные извинения за свое преступление.

В суд уголовное дело поступило с постановлением о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Суд назначил судебное заседание на 31 мая.

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