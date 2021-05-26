Ремонт путепровода на улице Джамбула в Иркутске закончат раньше на полтора года. Фото: Правительство Иркутской области

На 60% выполнена реконструкция путепровода на улице Джамбула в Иркутске. Работы ведутся с 2019 года. На их проведение в этом году было выделено 215,8 миллионов рублей. Путепровод давно нуждался в капитальном ремонте, так как был изношен больше, чем на 80%. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Сейчас ведётся замена пролётных строений и ремонт подходов к путепроводу. Специалисты демонтировали пролётное строение, железобетонные балки и ригели половины путепровода, провели усиление опоры, изготовили новый ригель, сейчас ведётся монтаж металлического моста. Ранее он был железобетонным. Заменить материал решили, так как металлические конструкции легче и менее восприимчивы к солевым растворам, будут служить дольше. Также во время работ четырёхполосный путепровод расширят, на нём сделают шесть полос для движения автотранспорта. Это позволит увеличить пропускную способность на данном участке автодороги, - отметила Юлия Гордина, директор ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области».

В основном работы проходят в ночное время для того, чтобы избежать пробок и транспортных заторах на дорогах. Над реконструкцией путепровода трудится 40 человек. Окончание работ запланировано на 2023 год. Однако в виду большой значимости этого объекта, возможно опережение графика на полтора года. Такое решение было принято правительством региона и администрацией Иркутска. Движение транспорта будет открыто в конце мая, после чего проведут работы на второй стороне путепровода, они закончатся в 2022 году. На финальных этапах сделают пешеходные и велосипедные дорожки, ливневую канализацию, заменят опоры наружного освещения с увеличением мощности ламп и радиусом рассеивания света.

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