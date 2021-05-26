Дачного вора задержали в Иркутской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию поступило заявление от жителя Усольского района. Мужчина рассказал, что в период с 18 по 19 мая из его дачного дома был похищен телевизор стоимостью около 8 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- По данному факту были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 26-летний местный житель, ранее судимый за преступления имущественного характера, - рассказали в ведомстве.

Подозреваемый рассказал, что пробрался на дачный участок потерпевшего через калитку соседнего дома. Он выставил в окне стекло, отжал раму и пролез внутрь дома. Оттуда он вынес телевизор с пультом.

Грабитель заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Имущество возвращено владельцу.

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