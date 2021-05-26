Похищал людей и торговал оружием: в Иркутске вынесли приговор стороннику ИГИЛ* Фото: пресс-служба УФСБ России по Иркутской области

26 мая суд вынес приговор 28-летнему уроженцу Таджикистана. Он, проживая в Иркутске, несколько лет пытался привлечь своих знакомых к участию в боевых действиях в Сирии. Предлагал воспользоваться его примером и вступить в ИГИЛ, запрещенную в России организацию и признанную террористической. Агитатор уверял, что после того как молодые люди "наберутся опыта" в Сирийской Арабской республике, смогут участвовать в организации терактов. Вербовщика задержали в 2018 году в собственном доме.

- Выяснилось, что осужденный был активным участником банды, осуществлявшей свою деятельность на территории Иркутска, направленную на похищения граждан, вымогательства и сбыт огнестрельного оружия. От его действий пострадали 5 человек, - сообщили в пресс-службах УФСБ России по Иркутской области и СУ СК России по Иркутской области.

При обыске жилья преступника были найдены боеприпасы, 4 автомата и 10 пистолетов. Оружие задержанный изготавливал самостоятельно, затем продавал. Также в личных вещах находилось большое количество религиозной литературы.

При обыске жилья преступника были найдены боеприпасы, 4 автомата и 10 пистолетов. Фото: Фото: пресс-служба УФСБ России по Иркутской области

Уроженец Таджикистана признан виновным в нескольких преступлениях. Его осудили сразу по 6 статьям Уголовного кодекса, среди них содействие терроризму, незаконное приобретение, хранение и передача огнестрельного оружия, а также его изготовление, вымогательство и похищение человека, участие в банде. Все подробности преступлений, совершенных 28-летнего мужчиной, изложены в 51 томе уголовного дела.

Ближайшие 13 лет молодой человек проведет в колонии строгого режима.

* Международная организация «Исламское государство» решением Верховного Суда РФ признана террористической, ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

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