Депутат из Бурятии, который на джипе насмерть сбил 17-летнюю студентку, отправился в колонию на 6 лет

Погибшая студентка Галя Бурчевская. Фото: предоставлено Александрой Бурчевской.

В Бурятии спустя почти полтора года поставлена точка в расследовании самого громкого ДТП 2020 года, в котором погибла 17-летняя студентка Галя Бурчевская. Обвиняемым в нем проходил местный депутат. По версии следствия, 5 января 2020 года чиновник, возвращаясь с рыбалки за рулем своего автомобиля Тойота-Ленд-Крузер Прадо, разогнал внедорожник до 104 км/ч и сбил девочку на трассе возле села Батурино. После этого, не оказав ей первой помощи, мужчина скрылся с места аварии.

- Спустя несколько часов в полицию пришел приятель депутата, находившийся с ним на рыбалке, и попытался взять вину на себя, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – Мужчина заявив, что именно он сидел за рулем внедорожника и сбил девочку. Объяснил это он тем, что якобы, перед отъездом они поменялись машинами, и депутат ехал отдельно на другом автомобиле.

Тот самый внедорожник, под колесами которого погибла студентка. Фото: СУ СК России по Бурятии

Однако, следователи усомнились в этой версии. После более чем 10 экспертиз, исследований, опросов свидетелей, они выяснили, что за рулем все же находился депутат. Это подтвердил эксперимент, во время которого полностью воссоздали обстановку на трассе в момент наезда на девочку. По поручению Председателя СК России Александра Бастрыкина расследование дела было под контролем центрального аппарата СК. 26 мая 2021 года суд вынес чиновнику приговор

- Он приговорен к 6 годам и 1 месяцу лишения свободы, - продолжают следователи. – Отбывать наказание он будет в колонии-поселения. Кроме этого, его на 2 года лишили водительских прав.

Ну а родители погибшей Гали до сих пор не могут отойти от пережитой трагедии. Девочка училась на первом курсе в Республиканском многоуровневом колледже. Мечтала получить высшее образование, стать врачом. Хотела сдать на водительские права, съездить в Санкт-Петербург. По словам близких, у Гали было много планов, и вдруг все оборвалось…

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