Жительница Усть-Кута солгала полиции о нападении трех грабителей и краже сумки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В полицию Усть-Кута обратилась 41-летняя местная жительница. Она заявила, что на нее напали трое неизвестных и под угрозами похитили сумку, в которой были ключи от квартиры, телефон и деньги. Обращение оказалось ложным. Полиция дает правовую оценку поступку местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- В ходе следствия полицейские опросили свидетелей и выяснили, что сумка потерпевшей была не украдена, а утеряна. Данный факт удалось установить после того, как обнаружили расхождение в показаниях и несоответствие с данными камер видеонаблюдения, - сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, женщина решилась на ложное заявление, так как не хотела признавать собственную безалаберность. Ей может грозить наказание по статье 306 (заведомо ложный донос). По делу проводится проверка.

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