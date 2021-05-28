108 случаев заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области за сутки

108 случаев заражения коронавирусом подтвердилось в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

До 108 случаев заражения коронавирусом снизился суточный прирост заболевших в Иркутской области. Об этом сообщает оперативный штаб по коронавирусу Приангарья.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 69 651 заболевший COVID-19. Выздороветь за это время успели уже 67 605 человек (+123 за сутки).

- В медицинский учреждениях Приангарья находится 28 мая 1128 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, - отмечают специалисты.

Увы, не у всех инфицированных организм смог справиться с болезнью. От COVID-19 в Иркутской области умело уже 2557 человек. Шесть из них скончались за минувшие сутки. Еще 278 с таким же диагнозом болели и другими тяжелыми болезнями, которые привели к летальному исходу.

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