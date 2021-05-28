Крупный лесной пожар тушат в 5 км от поселка Мамакан в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За сутки площадь пожара в пяти километрах от поселка Мамакан в Бодайбинском районе Иркутской области увеличилась с 15 до 21 гектара. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Возгорание было обнаружено 25 мая, - отмечают региональные власти. - В возникновении пожара усматривается вина местного населения.

Сложности с тушением возникают из-за того, что лес горит в гористой местности на крутом склоне. Доставить туда технику для опашки просто невозможно. Сейчас с возгоранием борются восемь работников лесной охраны и девять мобилизованных граждан.

ЦИФРЫ

78 пожаров в лесном фонде зарегистрировано в Иркутской области с начала пожароопасного сезоны;

1595,7 га – общая площадь этих возгораний.

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