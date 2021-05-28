Пожилой женщине, которая потеряла сознание, помогли добраться до больницы в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске полицейские помогли спасти жизнь 74-летней местной жительнице, потерявшей сознание. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Несколько дней назад в одном из районов областного центра к экипажу дорожно-патрульной службы полиции обратились женщина и сообщила, что в её автомобиле находится пожилая родственница, которая потеряла сознание. Старший инспектор дорожно-патрульной службы отдельного батальона ДПС ГИБДД Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» Андрей Молчанов незамедлительно вызвался помочь, - рассказали в ведомстве.

Старший лейтенант полиции перенес пенсионерку в служебную машину и включив проблесковые маячки, направился в Областную клиническую больницу. По пути сотрудник полиции остановил проезжавший мимо автомобиль скорой помощи и передал женщину медикам. Врачи оказали 74-летней пенсионерке помощь и доставили в больницу.

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