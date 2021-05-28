Поиски 23-летнего мужчины завершены в Иркутском районе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Поиска 23-летнего сибиряка, который 24 мая вышел из дома в деревне Куда и больше не выходил на связь с близкими, завершены. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Пропавший мужчина был найден в больнице, - отмечают полицейские.

О том, как он туда попал и что случилось сотрудники регионального МВД не уточняют.

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