В Иркутске разыскивают пропавшего 23-летнего мужчину Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сотрудники Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» ведут розыск без вести пропавшего 23-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

- 24 мая гражданин ушел из дома, расположенного в деревне Куда и до настоящего времени о нем ничего неизвестно. Сотрудники полиции и волонтеры прочесывают окрестности близлежащих населенных пунктов, лесных массивов, - рассказали в ведомстве.

Приметы пропавшего: рост 160 см., худощавого телосложения, волосы темно-русые короткие, глаза серо-зеленые.

Был одет в серо-зеленую куртку с капюшоном, черную вязанную кофту, черную футболку с красным воротником, черные брюки, голубые резиновые калоши.

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