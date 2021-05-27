Бывшего полицейского осудили за сбыт наркотиков Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Иркутске суд признал виновным бывшего сотрудника полиции в сбыте синтетических наркотиков в крупном размере и в покушении на сбыт в значительном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

- Следствием и судом установлено, что летом 2019 года помощник оперативного дежурного одного из отделов МУ МВД России «Иркутское», в свободное от службы время, сбыл синтетическое наркотическое средство в городе Иркутске.

Деятельность экс-полицейского пресекли сотрудники оперативно-розыскной части ГУ МВД России по Иркутской области. По результатам проведенной служебной проверки он был незамедлительно уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудников органов внутренних дел.

Кировский суд Иркутска признал 30-летнего мужчину виновным. Ему назначено наказание в виде 11 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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