Взятку 200 тысяч рублей предприниматель передал начальнику отдела лесного хозяйства в Иркутской области Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя - руководителя крестьянско-фермерского хозяйства, подозреваемого в даче взятки должностному лицу за совершение незаконных действий. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

- По версии следствия, в декабре 2020 года предприниматель передал начальнику отдела лесного хозяйства территориального управления министерства лесного комплекса Иркутской области по Усть-Удинскому лесничеству денежные средства в размере 200 000 рублей. Взятка предназначалась за незаконные действия по подготовке и предоставлению в распоряжение предпринимателя договоров купли-продажи лесных насаждений, заключенных с гражданами для заготовки дров для собственных нужд, - сообщают в ведомстве.

Однако предприниматель использовал древесину не по назначению, а для заработка.

Следователями СК России при участии спецподразделения ОМОН Управления Росгвардии по Иркутской области взяткодатель задержан. Взяткополучатель содержится под стражей за совершении аналогичного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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