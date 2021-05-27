«Чтобы скрыть шрамы, нужна не одна операция»: как живет иркутская школьница, пострадавшая при взрыве в центре «Гравитация»

Пострадавшая Ира Елисеева лечится до сих пор. Фото: Фото: семейный архив Елисеевых.

- Моя дочь до сих пор не может отойти от пережитого, - вздыхая, рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск» мама иркутской школьницы Иры Елисеевой Екатерина. Ира – одна из тех детей, которые больше всего пострадали после взрыва в научно-развлекательном центре «Гравитация». Все случилось 1 июня 2018 года. В тот день мама решила сделать 13-летней дочке сюрприз ко Дню защиты детей и отвела ребенка на шоу. Но вышло так, что прям с представления девочку на скорую повезли в больницу. Школьнице обожгло 25% кожи. Из-за чего? 16-летний аниматор Даниил Дейнека и 19-летняя девушка показывали ребятишкам эксперимент с жидким азотом, электричеством и реактивами. В какой-то момент произошел выброс воспламеняющегося газа, который попал на газовую горелку и вспыхнул. Пламя перекинулось на сидящих в первом ряду детей. Ожоги получили 8 ребят в возрасте от 6 до 12 лет. Ира пострадала больше всех…

27 мая 2021 года, спустя три года, суд поставил точку в громком деле. Директор и технический директор «Гравитации» получили реальные сроки. Оба отправятся в колонию общего режима на 3 года 10 месяцев. Правда, им зачтут срок, проведенный под домашним арестом. Ведущий шоу, аниматор, Даниил Дейнека, которому уже 19 лет, получил 3 года условно. Ну а что же пострадавшие ребятишки?

- Раны у дочки неизгладимы, на ее лице и теле остались страшные шрамы, - Екатерину Елисееву мы встретили в зале суда на оглашении приговора. Женщина рассказала, как девочка чувствует себя сейчас, показала нам новые снимки дочери. Слабонервным эти снимки действительно лучше не смотреть…

– У Иры очень часто меняется настроение, - продолжает Екатерина. – Она испытывает комплексы из-за своей внешности. Боится темноты, большого скопления народа. С ней работают психологи, но пока ничего не помогает…

Напомним, следователи выяснили, что с августа 2017 года по июнь 2018 года директора «Гравитации» и аниматор, нарушая требования пожарной безопасности, демонстрировали в закрытом помещении детям и их родителям опыты с применением открытого огня. За три года следствия набралось более 120 томов уголовного дела.

Директор и технический директор "Гравитации" получили реальные сроки. Фото: Андрей СИНЬКОВ

- Знаете, к парню аниматору у меня претензий нет, - говорит Екатерина. – Он тогда сам был ребенком. А вот приговором директорам я довольна. Именно они должны нести наказание. Они не обеспечили безопасность наших детей и наняли непрофессионального аниматора. Сейчас, кажется, у них нет раскаяния. На судах говорили, что уже устали извиняться. Как помогли? Перевели на счет 115 тысяч рублей. Причем, 100 из них лишь в феврале 2021 года. Дочери нужны серьезные пластические операции. Чтобы их провести, потребуется еще несколько лет. На них и пойдут 800 тысяч рублей морального вреда, которые нам присудили.

Буквально через несколько минут после нашего разговора с Екатериной Елисеевой, который состоялся на крыльце суда, из здания под конвоем полицейские вывели директоров «Гравитации», чтобы доставить в следственный изолятор. По закону, под стражу их взяли сразу после окончания заседания. Проходя мимо нескольких матерей и отцов пострадавших детей, которые сидели на скамейке, уже обвиняемый во взрыве, не смог промолчать.

- Ну что, рады? – бросил на ходу, закованный в наручники мужчина.

Ответить на это шокированные родители не смогли и лишь вопросительно переглянулись между собой.

Даниил Дейнека слушает приговор суда Фото: Андрей СИНЬКОВ

Что касается аниматора Даниила Дейнеки, то парень все три года находился под подпиской о невыезде. За это время ему пришлось отчислиться из техникума. Работу так найти не смог из-за постоянных допросов и заседаний судов.

- Сейчас этот груз спал, - говорит Даниил. – То, что родители большинства пострадавших не имеют ко мне претензий, я знал. Они сами мне об этом говорили. Судья сказала, что при должном моем поведении и соблюдении всех правил, через полтора года судимость с меня могут снять. Буду делать все для того, чтобы это произошло. И наконец, забыть этот кошмар.

Уже уходя от здания суда, Екатерина Елисеева рассказывает нам о том, что несмотря на постоянные раздумья о своих тяжелых ранах, ее дочь все равно с оптимизмом смотрит в будущее.

- У нее уже есть планы, кем она станет, когда вырастет, - заключает Екатерина. – Мечтает работать международным журналистом. Верю, что у нее все получится.

Так Ира выглядит сейчас. Фото: предоставлено Екатериной Елисеевой

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