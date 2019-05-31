«Ждем, пока зарубцуются шрамы»: девочка, пострадавшая год назад при взрыве во время шоу в ТРК «КомсоМолл» в Иркутске, до сих проходит лечение

Ровно год завтра, 1 июня, исполнится с момента ЧП в ТРК «КомсоМолл». Тогда от взрыва во время шоу в научно–развлекательном центре «Гравитация» пострадали 8 детей. Аниматоры, проводили показательные химические опыты, но во время одного из них вдруг что-то пошло не так. Произошел выброс воспламеняющегося газа, который попал на газовую горелку и загорелся. Яркая вспышка в темной комнате и громкие крики испуганной ребятни. Напомним, что самые тяжелые травмы получила в тот день Ира Елисеева. Она сидела в первом ряду и получила сильные ожоги: пострадали подбородок, грудь, рука… Корреспондент «Комсомольской Правды» в Иркутске связался с семьей Елисеевых, чтобы узнать, как девочка чувствует себя спустя год после взрыва.

–Да, самое страшное уже позади,– делится Екатерина Елисеева. – Дочка пошла на поправку. Но мучения ее на этом не закончились. Уже в июле на месте ожогов начали появляться некрасивые рубцы. Ира тяжело это переживает. Раньше она посещала в театральную студию, но после случившегося не нашла в себе силы продолжить занятия. Дети постоянно смотрели на ее шрамы. А ведь сцена была ее мечтой… Так что теперь приходится учится жить по–новому.

Чтобы обеспечить уход за дочерью, бухгалтер Екатерина взяла больничный на работе, но когда, спустя месяц, он подошел к концу, женщине пришлось уволиться. Девочке регулярно требовались перевязки. Семья выживала на компенсацию, которую выплатило правительство Иркутской области и пожертвования горожан. Конечно, помогали и родственники. Летние каникулы Ира и ее младшая сестра провели на Алтае у бабушки. Смена обстановки пошла Ире на пользу, но девочка очень боялась вернуться в школу и даже просила маму перевести ее на домашнее обучение, настолько ее пугала реакция одноклассников и окружающих.

– Ребята в школе отнеслись к Ире с пониманием, но я все равно вижу, как ей тяжело, – рассказывает Екатерина. – До сих пор дочка не может находиться в темных замкнутых помещениях, даже в театре. У нас на кухне стоит газовая плита, но к ней она не подходит, ведь там открытый огонь. Ей страшно.

Шрамы, которые остались на теле ребенка после взрыва, все еще продолжают время от времени трескаться и кровоточить. Фото: семейный архив Елисеевых.

Возможно, что помочь Ире справиться со страхами мог бы психолог. Представители «КомсоМолла» даже оплатили 10 сеансов, но на этом все. Самостоятельно же потянуть специалиста семье не по карману.

Шрамы, которые остались на теле ребенка после взрыва, все еще продолжают время от времени трескаться и кровоточить. Поэтому шестиклассница иногда вынуждена уходить с уроков, чтобы привести себя в порядок. В семье Елисеевых уже задумывались о пластической операции и ездили в Ростов–на–Дону для консультации с хирургами. Врачи говорят – да, все возможно. Но придется потерпеть, пока шрамы окончательно не сформируются. Ускорить процесс помогли бы сероводородные процедуры. Их, кстати, Ира проходила в прошлом году в Сочи, тогда деньги на лечение выделил «КомсоМолл». Нужен повторный курс, но средств на него у семьи нет.

Только на лечебные мази у Елисеевых каждый месяц уходит около 6 тысяч рублей, а еще нужны пластыри и компрессионное белье. Рубцы, которые появились на груди подростка, стягивают кожу и у Иры начал искривляться позвоночник. Поэтому она занимается лечебной физкультурой.

– Свободного времени у дочери почти нет, все уходит на процедуры и учебу, хотя изредка она все же начала выходить на улицу, чтобы погулять с младшей сестрой либо с соседскими детьми, – рассказывает о распорядке дня мать пострадавшей девочки. – До этого случая дочь была круглой отличницей. А теперь ей труднее сконцентрироваться, учеба дается сложнее. Но все же Ира смогла закончить учебный год на отлично.

Расследование обстоятельств ЧП продолжается. А пока матери семье Елисеевых и другим пострадавшим приходится дожидаться суда. Только тогда, если директора «Гравитации» признают виновным, они смогут рассчитывать на компенсацию. По словам Екатерины,сам мужчина, который находится под домашним арестом, до сих пор не принес ей даже извинения. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

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