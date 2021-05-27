Обвиняемым во взрыве в иркутском центре «Гравитация», где пострадали 8 детей, вынесли приговор. Фото: Андрей СИНЬКОВ

В Иркутске вынесли приговор по делу о взрыве в научно-развлекательном центре «Гравитация», который произошел 1 июня 2018 года. Напомним, во время химических опытов, которые показывали детям двое аниматоров: 16-летний парень и 19-летняя девушка, произошел выброс воспламеняющегося газа, который попал на газовую горелку и вспыхнул. После взрыва начался сильный пожар. Пламя перекинулось на сидящих в первом ряду ребятишек. Ожоги получили 8 ребят в возрасте от 6 до 12 лет.

Расследование этого дела длилось целых три года. Помимо ведущего того шоу Даниила Дейнеки, которому уже исполнилось 19 лет, обвиняемыми стали директор, технический директор. По версии следствия, с августа 2017 года по июнь 2018 года они, нарушая требования пожарной безопасности, демонстрировали в закрытом помещении детям и их родителям опыты с применением открытого огня. Все трое они предстали перед судом, который состоялся 27 мая 2021 года.

Директор и технический директор получили реальный срок. Фото: Андрей СИНЬКОВ

- Приговор суда - 3 года 10 месяцев директор и техническому директору, - таково решение суда. - Аниматор тоже не избежал наказания, получил три года условно.

Расследование по делу длилось три года. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Еще до вынесения вердикта, Даниил, который все три года находился под подпиской о невыезде, рассказал «Комсомолке», что из-за постоянных допросов и заседаний, не смог продолжить учебу в техникуме и найти подработку.

И еще раз напомним о пострадавших в ЧП в «Гравитации». Самые сильные ожоги получили 10-летний мальчик и 13-летняя девочка. Они до сих пор проходят восстановление.

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