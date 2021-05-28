Несуществующую иномарку «Honda Fit» продавал заключенный в Иркутской области Фото: Тимур ХАНОВ

В Иркутской области 22-летний заключенный по сниженной цене продавал несуществующую иномарку через сайты бесплатных объявлений. С ноября по декабрь 2020 года преступник получил задаток от 8 человек, желающих приобрести машину и перестал выходить с ними на связь. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Проведя комплекс мероприятий, сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области во взаимодействии с сотрудниками ГУФСИН региона выяснили, что к содеянному может быть причастен 22-летний осужденный, отбывающий наказание за аналогичное преступление в колонии-поселении в Тайшетском районе. В ходе обыска у него изъяты сотовый телефон и сим-карта, - рассказали в ведомстве.

По версии сыщиков, злоумышленник размещал объявления о продаже машины «Honda Fit» по заниженной стоимости. Заявители перечисляли ему задаток в размере от 3 до более чем 90 тысяч рублей, после чего продавец переставал отвечать на звонки.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ход и результаты следствия контролируются органами прокуратуры.

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