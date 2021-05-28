Запчасти локомотива стоимостью 260 тысяч рублей похитили в Зиме Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Дерзкое ограбление произошло в Зиме. На территорию локомотивного депо пробрались 6 неизвестных. Предположительно в состоянии алкогольного опьянения, они похитили запчасти с двигателя тепловоза, который в этот момент стоял на платформе. После чего злоумышленники скрылись в неизвестном направлении. Позже преступников задержали транспортные полицейские. Об этом рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

- По версии следствия, 6 местных жителей минуя охрану, игнорируя их законные требования, проникли на территорию сервисно-локомотивного депо «Зиминское», демонтировали и похитили теплообменник стоимостью более 260 тысяч, после чего скрылись. В последствии похищенное они успели сдать в нелегальный пункт приема металла, - сообщили в ведомстве.

Полиция возбудила уголовное дело по признакам состава преступления по статье "Грабеж, совершенный в крупном размере". Сообщникам грозит до 7 лет лишения свободы.

Основной фигурант дела арестован, трое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Также на одного из подозреваемых наложены меры ограничительного характера.

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