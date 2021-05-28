Въехавшего в забор на "Волге" пьяного водителя задержали в Тулуне Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Тулуне сотрудники Госавтоинспекции задержали пьяного лихача, въехавшего на "Волге" в палисадник чужого дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Вчера сотрудники ГИБДД заметили автомобиль, водитель которого врезался в забор одного из домов. За рулем находился 48-летний мужчина, по результатам процедуры медицинского освидетельствования установлено, что он управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в ведомстве.

Пьяному лихачу грозит лишение водительских прав от 1,5 до 2 лет, а также штраф - 30 тысяч рублей. Его автомобиль помещен на специализированную стоянку. Сотрудники ДПС составили в отношении 48-летнего тулунчанина административный протокол за езду в нетрезвом виде.

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