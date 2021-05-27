Ангарчанин получил условный срок за оскорбление полицейского Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ангарске 57-летний мужчина предстал перед судом за оскорбление полицейского. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Когда в дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по АГО от местной жительницы поступил вызов, полицейские выехали на отработку сообщения. Прибыв на место происшествия, они обнаружил мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, который нанес телесные повреждения потерпевшей. Для выяснения обстоятельств произошедшего сотрудник полиции потребовал от мужчины проследовать в отделение. На что последний не соглашался, - рассказали в ведомстве.

Когда нарушителя доставили в отдел полиции, он продолжил вести себя агрессивно, выражаться нецензурно и ударил правоохранителя.

Мужчине было предъявлено обвинение в оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти. Приговором Ангарского городского суда 57-летнему подсудимому назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

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