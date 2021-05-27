"Форд Рейнджер", за рулем которого был 16-летний подросток, перевернулся в Усть-Кутском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Усть-Кутском районе полиция выясняет обстоятельства ДТП с участием пьяного 16-летнего подростка. Об этом сообщает Управление ГИБДД Главного управления МВД России по Иркутскои области.

- Сообщение об аварии поступило в минувшую среду в вечернее время. По предварительны данным, 16-летний водитель сел за руль автомашины «Форд Рейнджер», не имея прав управления транспортным средством. По причине отсутствия навыка вождения, двигаясь по улице Солнечная поселка Верхнемарково Усть-Кутского района, подросток не учел погодные условия, а также характеристики транспортного средства, не справился с рулевым управлением и совершил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием, - сообщили в ведомстве.

В результате происшествия несовершеннолетний водитель и его 20-летняя пассажирка получили травмы. Их доставили в больницу.

Полицейскими установлено, что школьник управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В отношении нарушителя составлен административный протокол по статье "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения".

По факту произошедшего сотрудниками полиции проводится проверка.

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