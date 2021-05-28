Лесной пожар не несет опасности поселку Мамакан в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Лесной пожар в районе поселка Мамакан в Бодайбинском районе не несет угрозу населенному пункту и местным жителям. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- По состоянию на 28 мая, в Иркутской области действует один лесной пожар в удалении от посёлка Мамакан Бодайбинского района. Его площадь составляет 21 гектар. В настоящее время ликвидация пожара продолжается силами Министерства лесного комплекса региона. Задействовано 10 человек, 3 единицы техники. Тушение осложняется гористой и труднодоступной местностью, - рассказали в ведомстве.

Между поселком и территорией, охваченной огнем, протекает река Витим, которая является единственной преградой между пожаром и населенным пунктом. Сейчас угрозы Мамакану и его жителям нет. При заборе воздуха специалистами не зафиксировано превышение концентрации вредных веществ.

В поселке Мамакан работает подразделение пожарно-спасательной службы Иркутской области в составе 16 человек, 3 единиц техники. Спасатели готовы в любую минуту приступить к защите населенного пункта. Сотрудниками МЧС России и представителями правоохранительных органов установлено лицо, причастное к возникновению лесного пожара. Проводятся доследственные мероприятия.

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