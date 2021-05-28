Пенсионер с татуировкой «ЗЛО» на стопе пропал без вести под Иркутском

66-летний пенсионер две недели назад пропал без вести под Иркутском Фото: ГУ МВД по Иркутской области

О пропаже 66-летнего Александра Демина из деревни Грановщина, в Иркутском районе, полицейским сообщил его взволнованный внук. Он рассказал, что еще днем, 15 мая пожилой мужчина ушел из дома и не вернулся. Где он может находиться, никто из родных не знает.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщают приметы пропавшего. На вид ему 60-65 лет, рост около 165 сантиметров, худощавого телосложения, светло-русые волосы с сединой, голубые глаза. Был одет в черную куртку, серые брюки и черные туфли. Из особых примет выделяют татуировку на стопе в виде надписи «ЗЛО».

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Александра Демина, просят сообщать в ближайший отдел полиции.

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