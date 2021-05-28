«Он наградил меня ВИЧ и позорно бежал»: горе-жених сибирячки после суда за заражение скрылся

Тот самый мужчина, который заразил иркутянку во время заседания суда. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

- Я до сих пор не могу устроить личную жизнь. И не знаю, смогу ли… - вздыхает 38-летняя иркутянка Элла Миронова (имя и фамилия изменены, прим.Ред.). В 2018 году женщина стала одной из первых в стране, кому удалось довести дело об умышленном заражении ВИЧ до суда. За два года до этого ее возлюбленный Иван (имя изменено) наградил ее опасным недугом, и бросил. Элле пришлось оббивать пороги больниц и судов, чтобы доказать вину бывшего. И доказала! В октябре 2018-го мужчину осудили на 2,5 года колонии-поселения. Правда, там, горе-жених, как, впрочем, и в камере СИЗО, не пробыл ни одного дня, так как просто сбежал от следствия. А на днях, пришла новость: беглец задержан!

- Как он скрылся, и где прятался, мне до сих пор неизвестно, - рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск» Элла Миронова. – Но неделю назад мне позвонила дознаватель, и сообщила, что Ивана нашли. Добавили, что якобы вернулся из Таиланда. Больше ничего не рассказали. Заключили его под стражу или нет, не знаю.

О том, что Иван действительно найден, «Комсомолке» подтвердил источник в правоохранительных органах. Больше подробностей пока нет.

- Главное, чтобы ему вновь не удалось сбежать, - отвечает Элла Миронова. – Признаться, сейчас такой злости на него у меня уже нет. Но я хочу, чтобы он отсидел положенный срок. А, может, и добавили еще за побег. Готова ли я с ним поговорить, если выйдет на связь? Да, поговорить могу, а вот простить когда-либо – точно нет.

Женщина не хочет показывать лицо и раскрывать свою личность. Фото: Андрей СИНЬКОВ

Элла и Иван познакомились в Интернете. Мужчина сразу начал красиво ухаживать, рассказал о своем тяжелом разводе и признался, что мечтает о новой семье. Этими серьезными намерениями Иван и подкупил доверчивую Эллу, которая вскоре переехала жить к новому поклоннику. Совместная жизнь закончилась через месяц, когда Элла попала в больницу с температурой и лихорадкой. Взяв все анализы, врачи поставили страшные диагнозы - менингит и… ВИЧ. Когда женщина стала звонить любимому с вопросами, тот, ничего не ответив, просто заблокировал Эллу.

Вскоре, наведя справки Элла узнала всю биографию жениха. Оказалось, Иван с 1999 года состоял на учете в СПИД-центре. Результаты официального исследования показали, что с вероятностью 99,5% именно Иван заразил Эллу. И теперь болезнь останется с иркутянкой на всю жизнь.

- Здоровьем похвастаться не могу, - вздыхает Элла. – Недавно во второй раз перенесла менингит. Ну и, конечно, принимаю постоянно терапию и хожу на обследования. Без этого никак. А еще никак не могу построить личную жизнь. Недавно за мной долго ухаживал мужчина. Причем он сам проявил инициативу. Когда пришло время открыть ему свой диагноз, он два дня песочил меня в мессенджерах. Писал, что бичиха и должна общаться с такими же. После этого у меня несколько месяцев была депрессия. Обычно, узнав, мужчины просто молча исчезают.

Впрочем, есть у Эллы и позитивные новости. Недавно ей наконец, удалось найти стабильную работу. С прошлой из-за заражения ВИЧ ей пришлось уйти, когда внезапно открылась правда о диагнозе. А после ее никуда не хотели брать. Но о новой профессии сейчас женщина рассказывать не хочет, боится сглазить.

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