Колонию №6 перенесут за пределы Иркутска Фото: Тимур ХАНОВ

Колонию №6 в Иркутске планируют перенести за пределы города. В Правительстве региона создана рабочая группа для реализации указанного проекта. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Это застарелая проблема. Жители микрорайона Синюшина гора, где и находится учреждение, уже обращались к главе региона с просьбой переместить колонию. Её перенос - социально важный вопрос. Не должно исправительное учреждение соседствовать с жилыми домами. В пешей доступности от колонии колледж, школа, рынок и торговые комплексы, - рассказали в ведомстве.

Сейчас существует 6 потенциальных площадок для переноса колонии. При выборе будет учитываться несколько факторов. С новым месторасположением должны быть согласны местные жители. Также важна транспортная доступность , чтобы родственники заключенных и сотрудников ФСИН могли беспрепятственно посещать их. Проект переноса колонию будет включен в генеральную схему размещения учреждений уголовно-исполнительной системы.

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