Капитальный ремонт ледокола "Ангара" в Иркутске начнется в июне Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске капитально отремонтируют ледокол "Ангара". Туда завозят необходимый материалы. На судне восстановят верхнюю (шлюпочную) палубу. Сейчас эта часть ледокола закрыта для посещения, после реставрации там разместят экспозиции. Также во время проведения работ железный настил верхней палубы заменят деревянным. Специалисты снесут и воссоздадут в своем историческом деревянном облике капитанскую рубку и каюту капитана. В помещениях восстановят первоначальное интерьерное убранство 19-20 веков. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Капитальный ремонт ледокола «Ангара» проходил в 1989-90 годах. Тогда заброшенное судно подняли с воды, установили на нынешнем месте, отреставрировали и открыли в нём музей. В нём ежегодно проводится косметический ремонт, но этого уже мало. На проведение капитального ремонта из областного бюджета выделено 6,2 миллиона рублей, - отметил заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Руслан Дячук.

Также пройдет ремонт каюты ледокола, в которой находится, лестница, ведущая на верхнюю палубу. Специалисты подрядной организации укрепят, а где необходимо - заменят все леерные конструкции, то есть перила и ограждения на верней палубе, покрасят судно, его мачты, паровые трубы и металлические надстройки, обновят и частично переделают инженерные коммуникации. Завершить капитальный ремонт в конце ноября. На это время ледокол частично будет закрыт для посещения туристами.

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