Лесной пожар в 5 км от поселка Мамакан локализован на площади 78 гектаров в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области удалось локализовать лесной пожар в пяти километрах от поселка Мамакан в Бодайбинском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

С возгоранием в лесу там борются с 25 мая. За это время площадь пожара увеличилась с восьми гектаров до 78. Сложность в тушении заключалась в том, что огонь вспыхнул на крутом склоне, куда невозможно было доставить технику для опашки. Кстати, специалисты считают, что пламя в лесу вспыхнуло по вине местного населения.

За сутки также удалось потушить пожар на площади 40 гектаров в Чунском районе Приангарья. По данным региональных властей, с начала пожароопасного сезона в лесном фонде Иркутской области зарегистрирован 81 пожар на общей площади 1698,2 га.

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