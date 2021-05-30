266,5 тысяч жителей Иркутской области привились первым компонентом вакцины от COVID-19 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Вакцинация от коронавируса продолжается в Приангарье. По данным на 30 мая в регионе первым компонентом вакцины от COVID-19 привито 266 593 жителя. Об этом сообщает оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области.

- Прошли вакцинацию, то есть получили оба компонента вакцины, уже 197 180 человек, - отмечают специалисты.

Больше всего сибиряков привито в Иркутске. Первый компонент получили уже больше 85 тысяч горожан. Втором в этом рейтинге идет Ангарск и 23 376 получивших первый «укол здоровья». 23 332 жителя Братска также уже обратились к медикам.

Напомним, что вакцинация – дело добровольное, поставить прививку могут люди старше 18 лет при отсутствии серьезных хронических заболеваний. Также противопоказана вакцинация беременным и кормящим женщинам. Также ввести вакцину можно не ранее, чем спустя 2-4 недели после болезни.

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