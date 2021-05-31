Пятиклассник, балуясь с огнем, спалил 40 тонн сена в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские разыскали предполагаемого виновника возгорания 40 тонн сена в Усольском районе. Им оказался пятиклассник. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Школьник со сверстниками 29 мая играли с огнем недалеко от места хранения тюков, - рассказывают в полиции. – Мальчик допустил возгорание сухой травы, после пламя перекинулось на сено.

Высушенная растительность вспыхнула. Справиться с огнем смогли только приехавшие пожарные. Сгорело 200 тюков. Ущерб местному сельхозпредприятию оценивается в 100 тысяч рублей.

Сейчас сотрудники отдела МВД России «Усольский» проводят проверку, действиям родителей пятиклассника будет дана правовая оценка. Известно, что ранее эта семья в поле зрения оперативников не попадала.

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