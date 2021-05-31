20 лет колонии грозит "закладчику", которого поймали с килограммом наркотиков под Ангарском

Партию наркотика в особо крупном размере изъяли у "закладчика" под Ангарском Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Безработного 21-летнего иркутянина задержали с килограммом запрещенного вещества сразу после получения новой оптовой партии, сообщает ГУ МВД России по Иркутской области.

- Его задержали в лесу, в нескольких километрах от поселка Стеклянка в Ангарском районе, при себе у мужчины был килограмм наркотика, что является особо крупным размером. - рассказали в пресс-службе полиции. - Он распространял наркотики через интернет-магазин.

В телефоне торговца полицейские нашли информацию о местах закладок товара - в Иркутске оказалось больше 50 тайников с запрещенным веществом.

Наркотик изъяли и отправили на экспертизу, подозреваемого взяли под стражу, ему грозит до 20 лет лишения свободы по статье 228.1, хранение и сбыт наркотиков в особо крупном размере.

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