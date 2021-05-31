Синоптики рассказали, где в Иркутской области 1 июня ждать снег, а где - ливень

Прогнозы синоптиков: 31 мая в Приангарье пойдет снег, а 1 июня - дождь Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Лето не за горами, но в Иркутской области продолжает идти снег. Этой ночью, с 30 на 31 мая, осадки в виде снега выпали в Саянском и Черемховском районах, сообщает Иркутский гидрометцентр. Виноват очередной холодный фронт.

- 30 мая снег шел днем и ночью в Нижнеудинском, Усть-Илимском и Тайшетском районах, - рассказывает "КП-Иркутск" заместитель начальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. - 31 мая днем по области довольно тепло, до +13 градусов, а в Катангском и северо-восточных районах даже до +19, поэтому вероятность снегопада невысока. Там будет дождь.

При этом ночью в регионе ожидаются заморозки до -5 градусов, в горных районах может выпасть снег уже сегодня. 1 июня днем во всех районах Приангарья пройдут дожди, в Иркутске и южных районах - ливни.

Ожидается, что поливать дождем и посыпать снегом жителей Иркутской области перестанет 2 июня, а пока что в Иркутске ветер северо-западный 5-10 м/с, температура +10,+12 градусов. В Братске ветер западный с переходом в северный 6-11 м/с, температура +11,+13 градусов. В Слюдянском районе до +9 градусов тепла и ветер 2-9 м/с.

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