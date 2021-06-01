Запрет на продажу алкоголя 1 июня в Иркутске 2021 будет действовать до 23.00 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Запрет на продажу алкоголя 1 июня в Иркутске 2021 будет действовать весь день – с 8 утра до 23.00. Об этом сообщает пресс-служба Службы лицензирования и потребительского рынка Иркутской области.

- Запрет на продажу алкоголя 1 июня в Иркутске 2021 касается розничной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области с 8-00 до 23-00 часов в День защиты Детей защиты детей, - уточняют специалисты. – Исключение составляют хозяйствующие субъекты, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции при оказании ими услуг общественного питания.

Тех, же кто нарушит это постановление ждут штрафы: должностные лица будут обязаны заплатить от 20 до 40 тысяч рублей, юридические – от 100 до 300 тысяч рублей.

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