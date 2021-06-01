Уровень воды в реке в Тулуне снизился на 29 см за ночь Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Уровень воды в реках Приангарья снижается, ситуация стабилизируется. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- За ночь уровень воды в реке Ия в районе Тулуна снизился на 29 сантиметров, сейчас он составляет 636 см, - говорят спасатели. – В районе населенного пункта Аршан 196 – снижение на 4, в районе Кирея Ия снизилась на 12 см, сейчас уровень воды там 284, вблизи Икея понижение на 15 см, уровень – 295.

Накануне в селе Шиткино в Тайшетском районе вода ушла со всех подтопленных участков. Также в верховьях рек Бирюса, Уда, Ока, Белая наблюдается существенное снижение уровней.

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