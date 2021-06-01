Детский технопарк в Иркутске посетили депутаты ЗС

Александр Ведерников: необходимо развивать информационную среду в школах.

В День защиты детей депутаты Законодательного Собрания Иркутской области посетили детский технопарк «Кванториум Байкал». Технопарк оснащен высокотехнологичным оборудованием, проекты курируют опытные педагоги-наставники, большинство из которых являются кандидатами технических наук, имеют научные награды. Обучение в кванториуме проходят дети в возрасте от 10 до 17 лет.

- Кванториум - это научно-исследовательская база, когда дети уже со школьного возраста начинают знакомиться с современными направлениями науки, - поделился впечатлениями председатель ЗС Александр Ведерников. - Безусловно, нужно знакомить детей с передовыми направлениями, чтобы они определялись с будущей профессией. Но подтягивать нужно и общий уровень информационной грамотности и цифровой среды для школьников.

В кванториуме шесть направлений - VR-AR-технологии виртуальной и дополненной реальности, биоквантум, геоквантум, наноквантум, IT-квантум, энерджиквантум.

Также в распоряжении технопарка – мобильный кванториум, который выезжает в разные поселения региона, в школах проводятся мероприятия. Ежегодно в образовательном центре занимаются 800 детей, а различными мероприятиями кванториума – конкурсами, мастер-классами, конференциями - охвачены 4,6 тыс. детей.

Кванториум «Байкал» является подведомственным учреждением Центра развития дополнительного образования детей. Он был открыт в 2018 году и входит в федеральную сеть детских технопарков.