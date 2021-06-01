Следственный комитет по Иркутской области присоединился ко всероссийскому флешмобу в честь Дня защиты детей

Следственное управление Следственного комитета России по Иркутской области присоединился к флешмобу, приуроченному к Международному дню защиты детей. Сотрудники ведомства совместно с кадетами, юнармейцами, студентами и учащимися подшефных школ выстроились в форме слов из девиза Следственного комитета России, а также призыва к сплочению в целях решения проблем несовершеннолетних - "Чужих детей не бывает. Защитим их права вместе!". Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- Следственный комитет России всегда уделяет особое внимание защите прав несовершеннолетних, принципиально и оперативно реагирует на любые нарушения прав и законных интересов детей, уделяя пристальное внимание вопросам профилактики преступлений в отношении несовершеннолетних, - рассказали в ведомстве.

Акцию поддержали сразу в нескольких регионах страны. Начать всероссийский флешмоб доверили участникам из Иркутской области.

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