Пациентов Ивано-Матренинской больницы Иркутска поздравил сказочный "десант" на пожарном подъемнике Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В честь Дня защиты детей сотрудники МЧС, ГУФСИН, представители регионального отделения Всероссийского добровольного пожарного общества, а также благотворительного фонда и ресурсного центра Приангарья организовали мероприятие для маленьких пациентов Ивано-Матренинской клинической больницы. Однако из-за плохой погоды и антикоронавирусных ограничений дети не могли выйти на улицу, поэтому герои сказочного "десанта" поднялись к ним на пожарном подъемнике. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В гости к ребятам на пожарном автомобиле приехали сказочные персонажи – мальчик Спасик и его друг Огнетушитель, чтобы пожелать скорейшего выздоровления и подарить хорошее настроение. Создавал праздничную атмосферу оркестр Главного управления МЧС России по Иркутской области под руководством Ярослава Федака, исполнивший любимые всеми мелодии из популярных мультфильмов и детских кинофильмов. Старшеклассники из кадетских классов МЧС станцевали красивый и вдохновляющий вальс, - рассказали в ведомстве.

Сегодня в Ивано-Матренинской клинической больнице лечение проходят около 250 ребятишек в 30 отделениях. Волонтеры вручили ребятам разноцветные воздушные шары, настольные игры и пазлы.

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