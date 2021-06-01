Сбитую косулю с тремя переломами спасли жители Иркутска. Фото: Питомник К-9

Накануне вечером в питомник К-9 в поступила раненная косуля. Животное на обочине дороги заметили жители Иркутска и передали специалистам для оказания необходимой помощи. Об этом в официальном аккаунте в "Инстаграм" сообщили представители питомника.

- Косулю сбила машина, и она лежала на обочине дороги. У животного перелом трёх конечностей, причём на одной ноге открытый перелом. Кроме того, повреждён рог. Животному оказана первая помощь,однако косуля находится в сильнейшем стрессе, что естественно в данной ситуации, - рассказали сотрудники питомника в соцсетях.

Также нового жителя К-9 поддерживают в комментариях, желая скорейшего выздоровления. В свою очередь, ветеринары отмечают, что многое зависит от иммунитета молодого оленя. В дальнейшем о судьбе животного будут рассказывать в соцсетях питомника.

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