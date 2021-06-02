Погода в Иркутске: 2 июня потеплеет до +24 Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Иркутске 2 июня. День пройдет без осадков. Облачность будет переменной. Об этом сообщают сотрудники Иркутского Гидрометцентра.

- Днем в областном центре столбики уличных термометров поднимутся до +24 градусов, - отмечают синоптики. – Ветер в столице Приангарья дует северо-западный со скоростью 3-8 м/с.

По данным Яндекса, в Иркутске атмосферное давление в норме – составляет 725 миллиметров ртутного столба. Что касается погоды в регионе, то 2 июня в области метеорологи осадков не обещают. Ветер также дует с северо-запада 2-7 м/с, возможны порывы до 13 м/с. Воздух в Приангарье прогреется до +23…+28. Если небо затянут облака, будет прохладно +13…+18.

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