Иркутск раскалится от жары: синоптики предупредили о резком изменении погоды

На Иркутск надвигается 27-градусная жара Фото: Иван ВИСЛОВ

То, чего ждут все без исключения жители Иркутска, так это теплой погоды. Еще бы! За весь прошедший май даже солнечных дней можно было сосчитать по пальцам одной руки, а вот дождей и ветров – хоть отбавляй. Наконец-то, все изменится. Жара, как обещают синоптики, уже взяла курс на Приангарье. Правда, теплому фронту с холодным предстоит еще один бой, последний. Нас вновь ждет дождливый сюрприз.

- Календарное лето начнется неприятно, - говорит «КП» - Иркутск» замначальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. – 1 июня, в городе пройдут ливневые дожди, за окном будет довольно прохладно - всего + 9…+11 градусов. В лучшую сторону погода начнет меняться 2 июня. На термометре ожидаем уже до +21 и никаких осадков, а с 3 июня и вовсе +25…+27 градусов. Так что ждать настоящего лета осталось недолго.

По прогнозу Гидрометцентра, задержится такая жара в Иркутске как минимум до субботы, 5 июня, включительно. Выходит, как минимум один солнечный выходной нам обеспечен. Что касается прогноза на весь июнь, то синоптики по-прежнему обещают температуру на 1-2 градуса выше нормы.

И в заключении еще раз вернемся в холодный май 2021-го. Оказалось, что он вошел в тройку самых дождливых в Иркутске за всю 135-летнюю историю наблюдений. При норме в 33 мм осадков нынче выпало 86. Больше было только в очень далеких 1894-м (126 мм) и в 1930 (90 мм).